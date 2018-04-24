В Самаре прошла первая репетиция парада Победы

САМАРА, 24 апр — РИА Новости. Пять бронеавтомобилей "Тигр", а также четыре пикапа УАЗ "Патриот", принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, впервые будут участвовать в параде Победы в Самаре, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Сегодня в Самаре на аэродроме Кряж состоялась первая перед парадом … тренировка войск самарского гарнизона с участием военной техники. В ней впервые были представлены четыре пикапа УАЗ "Патриот", принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, и пять бронеавтомобилей "Тигр", — говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Минобороны РФ Первая репетиция парада Победы с участием спецтехники прошла в Самаре

По данным пресс-службы, также в парадном строю прошли четыре единицы техники ракетного комплекса ОТРК "Искандер-М" и две машины зенитного ракетного комплекса "С-300". Кроме того, были представлены самоходные гаубицы "Мста-С" и реактивные системы залпового огня "Ураган", танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А. Всего в репетиции было задействовано 50 единиц техники.

Отмечается, что в параде Победы в Самаре примут участие около 1,8 тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Это расчеты танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных, разведывательных подразделений. Также в парадном строю будут представлены офицеры управления второй общевойсковой армии, юнармейцы, представители МЧС и МВД РФ.