"Адмирал Кузнецов" вернется в состав ВМФ в 2021 году

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вернется в состав ВМФ в 2021 году, рассказал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Мы работы уже начали. Контракт подписан двумя сторонами. Мы планируем закончить всю нашу работу к концу 2020 года. В первом полугодии 2021 года провести испытания и передать корабль в боеспособном состоянии флоту", — рассказал он.

В настоящее время в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее, тяжелый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет, отмечают специалисты.