Боевая техника, участвующая в Параде Победы, переедет на площадку в Москве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, переедет в пятницу с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

Временная площадка, где до Дня Победы будет стоять военная техника, расположена на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы.

"Передислокация колонны с колесной боевой техникой будет совершена по следующему маршруту: Алабино — трасса А-107- Минское шоссе — Можайское шоссе — Рублевское шоссе — улица Осенняя — улица Крылатская — улица Нижние Мневники, 45", — рассказали в российском военном ведомстве.

В состав колонны колёсной боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", "С-400", бронеавтомобили "Тайфун", а также обслуживающая группа. Общее количество колёсной техники — более 100 единиц, отметили в Минобороны.

Гусеничная техника из парадных расчетов — танки Т-34-85, Т-72Б3, Бумеранг, БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2" — будет доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня". После этого танки также поедут своим ходом на парадную площадку на Нижние Мневники.