В Совбезе обсуждают уточнение стратегии национальной безопасности России

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по проблемам стратегического планирования на своем заседании обсудила предложения о возможности уточнения отдельных формулировок Стратегии нацбезопасности России с учетом нынешней международной обстановки, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

Заседание комиссии провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Рассмотрены дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности России в связи с принятием новой Стратегии национальной безопасности США, а также беспрецедентным политическим, экономическим, военным, информационным и идеологическим давлением на Россию со стороны США и их союзников. Учитывая происходящие изменения в международной обстановке, обсуждены предложения о возможности уточнения отдельных формулировок Стратегии национальной безопасности России", — говорится в сообщении.

"Подчеркнуто, что определение стратегических целей и приоритетов дальнейшего развития и обеспечения национальной безопасности страны должно основываться на качественном и эффективном прогнозировании возможных негативных последствий проявления новых вызовов и угроз и принятии упреждающих шагов по их минимизации", — отмечается в сообщении.

В заседании комиссии приняли участие представители министерства обороны, МИД, ФСБ, МВД, МЧС, Минюста, Минобрнауки, Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минкомсвязи, администрации президента РФ, Российской академии наук.