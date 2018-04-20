Генштабы СНГ намерены сотрудничать в противодействии беспилотной авиации

Военнослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае. Архивное фото

Военнослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае. Архивное фото

КАЗАНЬ, 20 апр — РИА Новости. Генеральные штабы стран СНГ намерены сотрудничать в области применения беспилотной авиации, в том числе в противодействии ей, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов.

На заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств в Казань приехали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

"Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам", — сказал Герасимов.

Кроме того, в ходе заседания начальники генеральных штабов заслушали информацию об опыте применения беспилотной авиации в антитеррористической операции в Сирии. Также было проанализировано состояние безопасности полетов авиации вооруженных сил стран СНГ в 2017 году.

"Сегодняшнее заседание еще раз подтвердило, что военное сотрудничество в формате Содружества Независимых Государств имеет хорошие перспективы и позволяет успешно взаимодействовать по широкому спектру направлений", — заключил Герасимов.