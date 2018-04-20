В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Разведку у границ России за неделю прошедшую провели 18 иностранных самолетов, следует из данных газеты Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Также отмечается, что российским истребителям дежурных сил ПВО пять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", — говорится в сообщении.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik ранее отметил, что разведывательная деятельность у российских границ идет постоянно, но она усиливается в период обострения напряженности.

"Усиление разведывательной активности само по себе свидетельствует не просто об обеспокоенности, а о неких намерениях, некоем умысле другой стороны", — сказал Подберезкин.