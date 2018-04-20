Переходы между пороховыми погребами – под углом 45 градусов, чтобы при пожаре взрывная волна уходила в бетонную стену. Просто не верится, что все это можно было предусмотреть.

«А что вы хотели? Военным дай волю – они вообще все регламентируют, – усмехается капитан-лейтенант, когда мы, согнувшись, пролезаем в тесную каморку запасного командного пункта. Коренной севастополец Сергей Воронков свободно ориентируется в подземных лабиринтах и с легкостью объясняет назначение каждого винтика. – Видите эту деревянную дощечку? Если пропадала связь, приказы передавались через вестовых. Писали карандашом на дощечках. Бумагу можно смять и намочить, а с таким «блокнотом» ничего не случится».