Су-25 прибыли из Киргизии для участия в учениях на Урале

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Штурмовики Су-25, дислоцированные на объединенной российской авиационной базе Кант в Киргизии, совершили перелет в Челябинскую область для участия в учениях, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.
68.2%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.8%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.0%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Отмечается, что главная цель учений — совершенствование авиационной подготовки экипажей на незнакомой местности. В течение месяца летчики будут выполнять учебно-тренировочные полеты днем и ночью с пусками ракет и бомбометанием.
Объединенная российская авиационная база Кант является составляющей Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. Ее силы и средства участвуют в обеспечении безопасности воздушного пространства стран ОДКБ. В Канте базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.