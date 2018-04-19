Су-25 прибыли из Киргизии для участия в учениях на Урале

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Штурмовики Су-25, дислоцированные на объединенной российской авиационной базе Кант в Киргизии, совершили перелет в Челябинскую область для участия в учениях, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

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"Звено штурмовиков Су-25 перебазировано из объединенной российской военной авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии, на аэродром Шагол Челябинской области для участия в учениях. Летчики преодолели более 3 тысяч километров со средней скоростью 750 километров в час с двумя дозаправками в Омске и Новосибирске", — сказано в сообщении.

Отмечается, что главная цель учений — совершенствование авиационной подготовки экипажей на незнакомой местности. В течение месяца летчики будут выполнять учебно-тренировочные полеты днем и ночью с пусками ракет и бомбометанием.

Объединенная российская авиационная база Кант является составляющей Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. Ее силы и средства участвуют в обеспечении безопасности воздушного пространства стран ОДКБ. В Канте базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.