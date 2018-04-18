Разведчики ЦВО ликвидировали "противника" в горах Красноярского края

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Разведчики Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условного противника на высоте более трех тысяч метров в горах на юге Красноярского края, сообщила пресс-служба ЦВО.

"Разведывательное подразделение Центрального военного округа уничтожило условного противника на высоте более трех тысяч метров в горах Западных Саян на юге Красноярского края. По замыслу учений, противник, находясь в высокогорье, запланировал провести диверсию с целью схода лавины на близлежащие населённые пункты. Разведывательная группа в боевой экипировке, используя специальное снаряжения для передвижения в горах, совершила ночное восхождение к месту расположения противника", — говорится в сообщении.

Как отмечается, разведчики по складкам местности подошли максимально близко к "противнику", вскрыли его и передали координаты армейской авиации. Звено штурмовых вертолётов Ми-8 АМТШ-В "Терминатор" уничтожило условного противника, а также схроны со взрывчаткой. В завершении учений военнослужащие отработали эвакуацию и транспортировку раненого из горного ущелья при помощи подручных средств и горного снаряжения.

Сообщается, что основное внимание учений было направлено на обучение методам ведения огня из штатного вооружения в горах. Различная плотность воздуха и рельеф местности на разных высотах значительно влияют на траекторию полета пуль и меткость поражения целей.