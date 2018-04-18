Корабли Каспийской флотилии отработали ведение морского боя с "противником"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр – РИА Новости. Разнородные корабельные группировки Каспийской флотилии возвратились в пункты постоянной дислокации после проведения зачетного тактического учения в Каспийском море, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

В учении приняли участие более 1 тысячи военнослужащих и более 20 кораблей Каспийской флотилии, в том числе экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", а также тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения.

"В течение пяти суток корабли и суда обеспечения Каспийской флотилии выполняли учебно-боевые задачи в морских полигонах. В учении также было задействовано 4 самолета из состава авиации Южного военного округа", — сказал Астафьев.

На первом этапе учений экипажи кораблей отработали приведение сил в боевую готовность с выходом из пунктов базирования в районы рассредоточения и дальнейшей организацией всех видов обороны при стоянке на незащищённом рейде.

В ходе второго этапа учения отработаны совместные действия кораблей при ведении морского боя с надводными кораблями условного противника с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морской, береговой и воздушной целям в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

По замыслу учения тральные группы отработали противоминные задачи, а суда обеспечения — пополнили запасы материальных средств надводными кораблями в море.