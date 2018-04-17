Авиация ЗВО подготовится к Параду Победы на оперативных аэродромах

Истребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга во время тренировки воздушной части парада Победы. Архивное фото

Истребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга во время тренировки воздушной части парада Победы. Архивное фото

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Самолеты и вертолеты объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) Западного военного округа (ЗВО) перебазировались на оперативные аэродромы для подготовки к участию в военном параде 9 мая в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила во вторник пресс-служба ЗВО.

"Самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО ЗВО завершили перебазирование на оперативные аэродромы в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской областях и Республике Карелия для подготовки и участия в военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Авиация прибыла с аэродромов постоянного базирования из Курской, Воронежской, Псковской и Смоленской областей", — сказано в сообщении.

Пресс-служба ЗВО отмечает, что экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЗВО в настоящее время приступили к отработке групповой слетанности. Они выполняют учебно-тренировочные полеты, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 метров соответственно. Затем летчикам предстоит отработать пролет над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга на высотах от 300 до 600 метров на минимальной скорости для каждого типа летательных аппаратов.

В воздушной части парада будет задействовано более 40 единиц авиатехники: в ней примут участие наиболее опытные экипажи самолетов МиГ-31, МиГ-29, Су-34, Су-35, Су-27, Ан-12, Ан-26, Ту-134, вертолетов Ка-52, Ми-35, Ми-26, Ми-8.

Всего в Параде Победы в Санкт-Петербурге примут участие около 4,5 тысячи военнослужащих соединений и частей ЗВО, курсантов вузов Минобороны, МЧС, МВД России и Росгвардии, воспитанников Суворовского военного и Нахимовского военно-морского училищ.

В составе механизированной колонны по Дворцовой площади пройдет более 90 образцов военной техники, включая оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", артиллерийские системы "Мста-С", "Мста-Б", "Нона-СВК", танки Т-72Б-3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тигр".