Морской тральщик "Иван Антонов" спустят на воду 25 апреля в Петербурге

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) "Иван Антонов" проекта 12700 будет спущен на воду на заводе в Санкт-Петербурге 25 апреля, сообщает во вторник пресс-служба Минобороны РФ.

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"25 апреля в Санкт-Петербурге на ОАО "Средне-Невский судостроительный завод" состоится торжественная церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ России "Иван Антонов", — сказано в сообщении.

Отмечается, что свое название корабль получил в честь прославленного снайпера-балтийца, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.

"Иван Антонов" будет отличаться улучшенными характеристиками, а также архитектурой корпуса от головного корабля этого проекта "Александр Обухов".

Корабли противоминной обороны проекта 12700 предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными морскими минами", которые корабль ПМО типа "Иван Антонов" может обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. По оценке Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения проекта 12700 существенно усилят потенциал и эффективность минно-тральных сил флотов ВМФ России.