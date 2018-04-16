Российские и египетские десантники проведут совместные учения в Египте

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские и египетские десантники на учениях "Защитники дружбы-2018" отработают вопросы взаимодействия при совместной операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований в одном из районов Египта, сообщает Минобороны России.

В ходе плановой конференции между представителями вооруженных сил Египта и командования Воздушно-десантных войск (ВДВ) России по вопросам совместных тактических учений на военных полигонах и аэродромах Египта в 2018 году были достигнуты договоренности о характере и направленности предстоящих мероприятий боевой подготовки.

"В ходе учений "Защитники дружбы-2018" воинские контингенты двух государств планируют отработать вопросы всестороннего взаимодействия при осуществлении совместной операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований в одном из районов Египта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные проведут ряд совместных тактических действий, совершат десантирование, выполнят боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

В прошлом году совместные тактические учения подразделений ВДВ России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта "Защитники дружбы-2017" прошли в Краснодарском крае. В ходе учений было выполнено десантирование, совершены маневр в район выполнения учебно-боевых задач, захват и удержание горного перевала на Кубани.

Первые международные антитеррористические учения "Защитники дружбы" состоялись в 2016 году в районе египетской Александрии.