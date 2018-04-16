Саперы ЧФ за три месяца уничтожили около 700 боеприпасов времен ВОВ

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Инженерные подразделения Черноморского флота (ЧФ) России в ходе обезвреживания местности в районе севастопольского аэродрома Бельбек за три месяца обнаружили и уничтожили около 700 снарядов, мин, гранат и других боеприпасов периода Великой Отечественной войны, очистив от взрывоопасных предметов около 130 гектаров, сообщил в понедельник отдел информационного обеспечения ЧФ.

"Саперы инженерного подразделения из состава армейского корпуса ЧФ в ходе выполнения задач по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в районе аэродрома Бельбек обнаружили и уничтожили около 700 различных боеприпасов. Всего за три месяца проведенных работ очищено около 130 гектаров прилегающей к аэродрому местности", — говорится в сообщении.

В ЧФ отметили, что "обнаружены и ликвидированы фугасные минометные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и стрелковые боеприпасы".

Инженерные подразделения ЧФ, выполняющие задачи разминирования, оснащены всей необходимой специальной техникой, оборудованием и защитными средствами, отмечается в сообщении.