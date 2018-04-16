Россия разрабатывает уникальные предложения по продаже оружия

КУАЛА-ЛУМПУР/МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" разрабатывает новые уникальные предложения по передаче технологий, локализации производств, а также сервисному послепродажному обслуживанию поставленной военной техники и вооружений из России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Сегодня наша работа строится в сложных экономических, политических и конкурентных обстоятельствах. Чтобы сохранить свои позиции на международном оружейном рынке "Рособоронэкспортом" разрабатываются новые уникальные предложения нашим партнерам, в том числе связанные с передачей технологий. Особое внимание уделяется локализации производств, а также сервисному послепродажному обслуживанию", — сказал Михеев накануне открытия оружейной выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Читайте полный текст интервью Александра Михеева >>