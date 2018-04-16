В "Рособоронэкспорте" уточнили, какая доля экспорта приходится на ПВО и РЭС

КУАЛА-ЛУМПУР/МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Экспортный портфель оружейных заказов "Рособоронэкспорта" составляет сегодня 45 миллиардов долларов, около 30% приходится на средства противовоздушной обороны и радиоэлектронные средства, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев.

"Портфель заказов на текущий момент сбалансирован и составляет около 45 миллиардов долларов. Около 40% в 2017 году составили подписанные контрактные документы на технику ПВО и РЭС. В портфеле заказов их объем составляет практически 30%", — сказал он накануне открытия оружейной выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре (Малайзия).

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