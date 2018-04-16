На Камчатке российские атомные подлодки разыграли дуэль

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Атомные подлодки "Владимир Мономах" и "Александр Невский" провели учения на Камчатке, разыграв дуэль, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
По словам Воскресенского, экипажи подводных стратегических крейсеров, "разыграв дуэльную ситуацию", провели учения по атаке и контратаке при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.
Во время учения крейсер "Владимир Мономах" выполнил стрельбу учебной торпедой по субмарине условного противника и успешно уклонился от ответной атаки, добавил Воскресенский.