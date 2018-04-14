В Ростовской области прошли учения с участием С-300

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Расчеты ЗРПК "Панцирь" и комплексы ЗРК С-300 уничтожили воздушные цели условного противника на учениях в Ростовской области, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
Кроме того, по его словам, расчеты "Панцирей" обеспечили контроль воздушного пространства в районе позиций С-300 и отработали задачи по уничтожению малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты противника.
"Всего к плановому тактическому учению привлечено более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной техники", — добавил Астафьев.