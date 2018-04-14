В Ростовской области прошли учения с участием С-300

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Расчеты ЗРПК "Панцирь" и комплексы ЗРК С-300 уничтожили воздушные цели условного противника на учениях в Ростовской области, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"В ходе практической части учений расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" совершили марш в заданный район, где отработали задачи по развертыванию позиций на неподготовленной местности. В ходе активной фазы расчеты ЗРК С-300 отработали задачи по обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению электронными пусками воздушных целей условного противника", — сказал Астафьев.

Кроме того, по его словам, расчеты "Панцирей" обеспечили контроль воздушного пространства в районе позиций С-300 и отработали задачи по уничтожению малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты противника.

"Всего к плановому тактическому учению привлечено более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной техники", — добавил Астафьев.