Соединения ЮВО в ходе учений задействовали артиллерию большой мощности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр – РИА Новости. Подразделения артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактического учения на полигоне Тарское провели боевые стрельбы из минометов "Тюльпан" и самоходных пушек "Пион" осколочно-фугасными снарядами, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Разведку и оценку качества поражения мишеней провели расчеты беспилотных летательных аппаратов.

"Артиллеристы отработали задачи по поражению долговременных оборонительных сооружений, командных пунктов, узлов связи и бронированной техники условного противника на дистанциях до 30 километров", — сказал Астафьев. По его словам, расчетами реактивных систем залпового огня было совершено более 20 залпов из РСЗО "Ураган".

Кроме того, отмечается, что были отработаны задачи маршевой подготовки, выбора и занятия подготовленных и неподготовленных позиций, топогеодезической привязки местности, а также противоогневых маневров после проведения стрельб.

В учении задействовали более 800 военнослужащих и около 100 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, в их числе реактивные системы залпового огня "Ураган", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", 240-миллиметровые самоходные минометы "Тюльпан", 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и 203-миллиметровые самоходные пушки "Пион".