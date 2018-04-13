В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. За неделю 24 иностранных летательных аппарата вели разведку у границ России, нарушений воздушного пространства страны не допущено, сообщает газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".

"Двадцать четыре летательных аппарата вели воздушную разведку вдоль границ России. Нарушений воздушного пространства России не допущено", — сообщает издание.

Российским военным самолеты дежурных сил ПВО пришлось четыре раза подниматься в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.