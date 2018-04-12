Российские и белорусские десантники уничтожили базу диверсантов на учениях

БРЕСТ, 12 апр — РИА Новости. Десантно-штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) ВС Белоруссии в ходе учений на полигоне Брестский уничтожили базу условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) и освободили захваченный диверсантами населенный пункт, сообщило в четверг Минобороны России.

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"Под Брестом десантно-штурмовые подразделения ВДВ России и ССО Республики Беларусь отработали действия по поиску диверсантов противника в одном из назначенных районов. В ходе проведения воздушной разведки с использованием белорусских беспилотных авиационных комплексов разведчики двух стран обнаружили базу условных незаконных вооруженных формирований (НВФ), которая далее была заблокирована двумя ротными тактическими группами союзного десанта", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что российские и белорусские военнослужащие "оказали мощное информационное воздействие на членов НВФ, после чего приступили к выполнению специальной операции по уничтожению бандитов в блокированном ими населенном пункте".

При воздушной поддержке вертолетов Ми-8 десантники нанесли "противнику" огневое поражение из всех видов штатного вооружения, затем силами смешанных десантно-штурмовых групп под прикрытием бронетранспортеров БТР-80 и снайперов провели зачистку населенного пункта на одном из заданных направлений.

В течение ближайшего времени сводной батальонной тактической группе предстоит выполнить поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника еще по двум направлениям. Трехэтапная активная фаза учений завершится проведением боевой стрельбы.

В Брестской области Республики Беларусь с 10 по 12 апреля проходит активная фаза совместных учений подразделений псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России и 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ССО ВС Белоруссии. В ходе маневров военнослужащие двух стран десантировались воздушным и посадочным способом в назначенные районы, где совместно отрабатывают навыки ведения контрдиверсионных действий по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов условных НВФ.

В учениях на полигоне Брестский задействованы более 600 человек и около 100 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии. От российской стороны в маневрах участвует усиленная десантно-штурмовая рота 104-го десантно-штурмового полка псковского соединения ВДВ общей численностью более 100 человек. Для российских десантников — это первые в 2018 году международные учения за пределами РФ.