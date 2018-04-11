В Арктике Росгвардия защитила "Советский Союз"

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Федеральная служба войск национальной гвардии России завершила второй этап тактико-специального учений в районах Крайнего Севера, где одной из задач была защита ледокола "Советский союз", рассказали РИА Новости в департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии.

"Одиннадцатого апреля в рамках второго этапа тактико-специального учения в районах Крайнего Севера, в Мурманске специальными подразделениями Росгвардии выполнены задачи по обеспечению безопасности граждан и защите объекта Росатомфлота – ледокола "Советский Союз". Спецназ Росгвардии отработал приемы штурмовых действий по освобождению захваченного объекта от группы преступников", — рассказали в ведомстве.

Согласно информации ведомства, в учениях участвовали не только бойцы спецподразделений со всей России, но и авиационные части Росгвардии.

"Современный этап развития Российской Федерации тесно связан с развитием Арктического региона, где одно из важнейших мест занимает реализация проекта Северного морского пути. Решение этой задачи, в свою очередь, напрямую зависит от эффективности деятельности атомного флота России, безопасность объектов которого является одним из приоритетов деятельности Росгвардии", — добавили в департаменте.

Атомный ледокол "Советский Союз" был спущен на воду в Ленинграде в 1986 году. Судно было спроектировано таким образом, чтобы в кратчайшие сроки переоборудовать его в боевой корабль. После вывода судна из эксплуатации существовало несколько вариантов его дальнейшей судьбы: переоборудование корабля и дальнейшее использование на Северном морском пути, либо размещение на ледоколе плавучего командного пункта Арктической группировки ВС РФ, однако оба варианта были признаны нерентабельными. В 2017 году было принято решение о его утилизации.