В российские воинские части за шесть лет поступило 58 тысяч комплексов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Более 58 тысяч единиц различных систем и комплексов пополнили войска РФ за 6 лет, тем самым удалось модернизировать 800 воинских частей и подразделений, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в среду.
68.6%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.6%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
26.8%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
"За эти годы в войска поступило более 58 тысяч единиц различных систем и комплексов, и это позволило модернизировать 800 воинских частей и подразделений", — сказал Медведев, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.