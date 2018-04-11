Медведев рассказал о защите России от террористов

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия защитила свой дом от террористов, остановив превращение Ближнего Востока в глобальный террористический лагерь, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что Россия научилась превращать вызовы в стимулы развития.
"Это шесть лет были также годами открытия самих себя. Открытия новых возможностей. Мы осознали, что должны быть более самодостаточными. И на промышленной продукции все чаще написано: "Сделано в России". И что самое главное, ведь сделано хорошо!", — сказал премьер.
Медведев добавил, что Россия также вернула себе статус аграрной державы.
"Наш хлеб покупают по всему миру, так же, как и российский софт, который в России создает основу для цифровой экономики", — сказал Медведев.
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