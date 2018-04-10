Начальник Генштаба России встретится с главкомом НАТО на следующей неделе

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Встреча начальника Генштаба России Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего сил НАТО Кертиса Скапарротти состоится на следующей неделе, сообщила замгенсека альянса Роуз Гетемюллер.

Герасимов 21 марта провел переговоры по телефону с генералом Скапарротти, стороны договорились о личной встрече. Телефонный разговор состоялся по инициативе альянса.

"На днях они (Герасимов и Скапарротти) подтвердили, что хотят лично встретиться на третьей неделе апреля. Считаю, это очень хорошим индикатором того, что каналы коммуникации работают", — заявила Гетемюллер в интервью изданию "Коммерсант".

Говоря о повестке дня переговоров, она отметила, что "подобные встречи военачальников посвящены укреплению транспарентности и предсказуемости в отношениях, предотвращению опасных инцидентов и наращиванию доверия". "Полагаю, что на этой встрече именно об этом и пойдет речь", — добавила она.