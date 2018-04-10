На трех полигонах Дальнего Востока прошли масштабные стрельбы артиллеристов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр — РИА Новости. Масштабные стрельбы с участием 1,5 тысячи артиллеристов и 300 единиц техники прошли одновременно на полигонах в Приамурье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
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"В нанесении артиллерийского удара использовались САУ большой мощности 2С7м "Малка", 2С5 "Гиацинт", 2С3 "Акация", 2С19 "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", а также минометы 2Б11. Дистанция работы артиллерии составила от 30 до 5 км",- сообщает пресс-служба ВВО.
Уточняется, что на ближнем рубеже артиллеристы осуществили массированный удар, "обрушив несколько тонн железа и огня" на условную наступающую бронетехнику "неприятеля". Обходящий отряд был уничтожен огнем управляемых ракет "Атака" противотанкового комплекса "Штурм-С".