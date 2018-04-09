Призывники из Крыма впервые попадут на службу в РВСН

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Призывники из республики Крым впервые будут нести службу в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Призывная кампания для Ракетных войск стратегического назначения охватит все регионы Российской Федерации, впервые граждане призывного возраста республики Крым отправятся служить в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе весеннего призыва 2018 года для укомплектования соединений и воинских частей РВСН выделено более 8 тысяч человек из числа молодого пополнения. Кроме того, около 2,5 тысячи призывников будут направлены в учебные центры, готовящие младших военных специалистов для РВСН.

Добавляется, что из системы начального профессионального образования будут набраны около 200 человек на такие специальности, как экскаваторщики, грейдеристы, медики и повара.

Также в воинских частях РВСН будут служить порядка 1,3 тысячи молодых специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта, прошедшие подготовку в ДОСААФ.