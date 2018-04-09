Военный прокурор назвал число привлеченных к ответственности уклонистов

Новобранцы на плацу во время обучения строевой подготовке у военного комиссариата города. Архивное фото

Новобранцы на плацу во время обучения строевой подготовке у военного комиссариата города. Архивное фото

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Более 27 тысяч уклонистов от службы в российской армии привлекли к административной ответственности в 2017 году, рассказал главный военный прокурор Валерий Петров в интервью "Российской газете"

"В 2017 году к административной ответственности привлечены свыше 27 тысяч граждан. Большинство из них — за неявку по повестке без уважительных причин, уклонение от прохождения медицинского освидетельствования и невыполнение иных мероприятий, связанных с призывом", — отметил Петров.

Также он рассказал, что в первом полугодии 2017 года более 300 граждан привлечены к уголовной ответственности за уклонение от прохождения службы.

"Следует также помнить, что уголовная ответственность предусмотрена не только за получение взятки, но и за ее дачу. За уклонение от призыва на военную службу и альтернативную службу установлена уголовная ответственность на срок до 2 лет. В первом полугодии 2017 года за уклонения от призыва на военную службу осуждено более 300 граждан", — заявил Петров.