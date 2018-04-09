Российские и белорусские десантники отработают борьбу с диверсантами

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские и белорусские десантники в ходе тактических учений на полигоне Брестский отработают контрдиверсионные действия по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов условных незаконных вооруженных формирований, сообщило в понедельник Минобороны России.

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Для российских десантников это первые в 2018 году международные учения за пределами РФ. Они организованы в соответствии с планом международной деятельности российского военного ведомства и будут проведены в три этапа с 10 по 12 апреля.

"На полигоне Брестский (Республика Беларусь) стартовало совместное тактическое учение десантно-штурмовых подразделений ВДВ России и сил специальных операций Республики Беларусь. В ходе учения белорусские и российские десантники будут десантироваться как воздушным, так и посадочным способом в назначенные районы, в которых совместно отработают навыки ведения контрдиверсионных действий по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов незаконных вооруженных формирований", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что в учениях задействованы более 600 человек и около 100 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии.

От российской стороны в учениях принимает участие усиленная десантно-штурмовая рота 104-го десантно-штурмового полка псковского соединения ВДВ общей численностью более 100 человек, от белорусской — подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады.