Российские и белорусские десантники отработают борьбу с диверсантами

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские и белорусские десантники в ходе тактических учений на полигоне Брестский отработают контрдиверсионные действия по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов условных незаконных вооруженных формирований, сообщило в понедельник Минобороны России.
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"На полигоне Брестский (Республика Беларусь) стартовало совместное тактическое учение десантно-штурмовых подразделений ВДВ России и сил специальных операций Республики Беларусь. В ходе учения белорусские и российские десантники будут десантироваться как воздушным, так и посадочным способом в назначенные районы, в которых совместно отработают навыки ведения контрдиверсионных действий по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов незаконных вооруженных формирований", — сказано в сообщении.
От российской стороны в учениях принимает участие усиленная десантно-штурмовая рота 104-го десантно-штурмового полка псковского соединения ВДВ общей численностью более 100 человек, от белорусской — подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады.