Авиация ЗВО на учениях отработает уничтожение бомбардировщиков "противника"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Экипажи высотных перехватчиков МиГ-31БМ и истребителей Су-27 авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе летно-тактических учений (ЛТУ) в Тверской области отработают ракетные пуски по стратегическим бомбардировщикам и крылатым ракетам условного противника, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"В Тверской области началось ЛТУ истребительной авиации ЗВО. В рамках учения летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перебазирование на оперативные аэродромы", — сказал Мугинов.

Он отметил, что "экипажи МиГ-31БМ и Су-27 выполнят задачи по перехвату самолетов-нарушителей, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника".

По информации представителя ЗВО, в учениях задействовано более 10 самолетов МиГ-31БМ и Су-27.

Основная цель ЛТУ — проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач, а также практическая отработка новых тактических приемов с полным использованием боевых возможностей авиационной техники.