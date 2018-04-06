Граница России должна быть открыта для тех, кто идет с добром, заявил Путин

ГРАНИЦА РОССИИ ДОЛЖНА БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНА, НО ОТКРЫТА ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ НАРУШАЕТ ЗАКОН И ИДЕТ С ДОБРОМ — ПУТИН

РИА НОВОСТИ