В Якутии испытывают новый арктический тягач для МЧС

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Испытания нового арктического тягача для нужд МЧС начнутся в ближайшее время в Якутии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей".

"Это первый образец техники, которую наш автозавод изготовил для МЧС. Мы постарались максимально выполнить все пожелания северян … и уверены, что в ходе предстоящих испытаний техника не подведёт", — приводит пресс-служба слова гендиректора Брянского автомобильного завода (БАЗ, входит в состав концерна) Дмитрия Олейника.

Новая машина, созданная на основе шасси БАЗ-69092 с колесной формулой 6х6, оснащена грузовой платформой для выполнения аварийно-спасательных работ, эвакуационных и гуманитарных операций, обеспечения жизнедеятельности.

"Для успешной эксплуатации нового макетного образца в районах Крайнего Севера и Арктики в конструкцию машины внесен ряд изменений, касающихся систем жизнеобеспечения, конструкции шасси и самого каркаса", — отметили в пресс-службе.