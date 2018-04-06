В Минобороны рассказали о доработке ЗРПК "Панцирь-С1"

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" был доработан по итогам применения в Сирии, благодаря чему получил способность сбивать реактивные снаряды, заявил в пятницу в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны России Виктор Гумённый.

"Яркий пример успешной работы нашего ОПК (оборонно-промышленного комплекса) по учёту опыта боевых действий в Сирии – доработка комплекса "Панцирь". В её результате комплекс стал способен уничтожать не только самолёты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу "Хмеймим", — сказал генерал.

Гумённый отметил, что все образцы вооружения и военной техники ПВО, применявшиеся в Сирии, подтвердили на практике заданные тактико-технические характеристики и высокую надёжность и доказали возможность и удобство технического обслуживания в сложных климатических условиях.

"Специалисты ОПК уточнили перечень мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надёжность повысилась как минимум на 15 процентов", — добавил командующий.

ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1" (по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound) — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова (входит в ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"). "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. ЗРПК может также осуществлять прикрытие обороняемых объектов от наземных и надводных угроз.