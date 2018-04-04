США проведут три инспекции Воткинского завода в рамках договора СНВ-3

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американские специалисты в рамках выполнения договора СНВ-3 до 2020 года проведут три инспекции на Воткинском заводе, который производит стратегические ракеты "Тополь-М", "Ярс" и "Булава". Об этом говорится в госконтракте, заключенном Роскосмосом с ракетным заводом.

До 2009 года на Воткинском заводе работало 20 американских инспекторов, обладающих дипломатическим иммунитетом. Они контролировали выполнение советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и осуществляли на предприятии непрерывное наблюдение по договору СНВ-1.

"Осуществлять доступ инспекционной группы США к объектам инспекции в строгом соответствии с планами и по маршрутам следования", — говорится в документе.

Согласно контракту, Роскосмос готов выделить Воткинскому заводу на обеспечение американских инспекций 198 тысяч рублей. Инспекции могут проходить в течение всего года. В целом на 2018-2020 годы предусмотрено три инспекции. "Дата и время прибытия американской инспекционной группы сообщаются национальным Центром по уменьшению ядерной опасности", — говорится в документе.

В рамках контракта завод должен обеспечить встречу до 10 американских специалистов в аэропорту, обеспечить их доставку на завод, проживание в гостинице, сопровождение по объектам.

При этом Роскосмос требует "ограничить круг лиц, допущенных для организации работ и сопровождения инспекционной группы США".

Инспекционные поездки американских специалистов запланированы в рамках выполнения "Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-3).

Воткинский завод серийно выпускает оперативно-тактические ракеты "Искандер-М", стратегические ракеты "Тополь-М" и "Ярс", ракеты морского базирования "Булава". Завод также производит гражданскую продукцию, в том числе нефтегазовое оборудование, оборудование для атомной энергетики, металлорежущие станки.