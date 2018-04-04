США проведут три инспекции Воткинского завода в рамках договора СНВ-3

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американские специалисты в рамках выполнения договора СНВ-3 до 2020 года проведут три инспекции на Воткинском заводе, который производит стратегические ракеты "Тополь-М", "Ярс" и "Булава". Об этом говорится в госконтракте, заключенном Роскосмосом с ракетным заводом.
"Осуществлять доступ инспекционной группы США к объектам инспекции в строгом соответствии с планами и по маршрутам следования", — говорится в документе.
В рамках контракта завод должен обеспечить встречу до 10 американских специалистов в аэропорту, обеспечить их доставку на завод, проживание в гостинице, сопровождение по объектам.
При этом Роскосмос требует "ограничить круг лиц, допущенных для организации работ и сопровождения инспекционной группы США".
Воткинский завод серийно выпускает оперативно-тактические ракеты "Искандер-М", стратегические ракеты "Тополь-М" и "Ярс", ракеты морского базирования "Булава". Завод также производит гражданскую продукцию, в том числе нефтегазовое оборудование, оборудование для атомной энергетики, металлорежущие станки.