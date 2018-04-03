Путин договорился с Эрдоганом ускорить сроки поставки С-400

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом договорился ускорить сроки поставки Турции комплексов С-400.

"Конечно, обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической области, в частности, ход реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.

В свою очередь турецкий президент отметил, что поставки С-400 касаются исключительно России и Турции. "Мы договорились с нашими российскими друзьями. Так что эту тему мы закрыли. Сейчас продолжается производственный процесс, мы достигли договоренности об ускорении поставки нам С-400", — отметил Эрдоган.

Он добавил, что РФ и Турция могут расширить свое сотрудничество на другие направления оборонной промышленности.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.