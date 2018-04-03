Десантники из России прибыли в Белоруссию для участия в совместных учениях

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Псковские десантники прибыли в Белоруссию для участия в совместных тактических учениях с десантированием, сообщает в среду пресс-служба Минобороны РФ.

"Сегодня военнослужащие Псковского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) прибыли в город Брест для участия в совместном белорусско-российском тактическом учении с десантированием", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основная фаза учения будет проходить на полигоне "Брестский", на базе отдельной десантно-штурмовой бригады сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь в период с 10 по 12 апреля 2018 года.

"В ходе учения десантники России и Беларуси будут отрабатывать совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условных противника и отрядов незаконных вооруженных формирований", — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что для военнослужащих ВДВ это будет первое совместное тактическое учение в 2018 году проводимое за пределами Российской Федерации.