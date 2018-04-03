В Крыму началось тактическое учение с морской авиацией Черноморского флота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр – РИА Новости. Более 20 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота приступили к летному тактическому учению на полигонах в Крыму, сообщил журналистам врио начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

"В ходе учения экипажи боевых самолетов выполнят бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбу неуправляемым ракетным оружием по береговым целям", — сказал он.

Параллельно с ударной авиацией в полигонах боевой подготовки экипажи вертолетов отработают поиск и слежение за подводными лодками, авиационную поддержку береговых войск, доставку и высадку тактического десанта.

К учению привлекаются многофункциональные истребители Су-30СМ, истребители — бомбардировщики Су-24М, самолеты Бе-12, Ан-26, вертолеты Ми-8 и Ка-27, всего более 20 единиц из состава морской авиации Черноморского флота.