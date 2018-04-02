Корабль "Североморск" в Баренцевом море торпедировал подлодку "противника"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Североморск" в ходе противолодочных учений в полигонах боевой подготовки Северного флота (СФ) в Баренцевом море отработал уничтожение подводной лодки условного противника торпедированием и реактивными глубинными бомбами, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

"Экипаж БПК "Североморск" в рамках выполнения плановых задач в полигонах боевой подготовки СФ в Баренцевом море отработал уничтожение подводной лодки условного противника. Противолодочное учение БПК "Североморск" проходило во взаимодействии с одним из экипажей подводных сил СФ, который осуществлял противодействие надводникам и выполнял маневры уклонения", — сказал Серга.

Он отметил, что задачей противолодочного корабля было определение района действий субмарины и выполнение торпедной атаки с применением практического боезапаса.

"В результате проведенного учения противолодочный расчет БПК "Североморск" успешно справился с поставленной задачей, выполнил учебную торпедную стрельбу, а также стрельбу реактивными глубинными бомбами. Учебная торпеда была найдена, поднята из воды катером-торпедоловом и доставлена в базу", — заключил представитель СФ.

Помимо отработки специальных задач по основному предназначению экипаж "Североморска" выполнил артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям, а также провел учение по противовоздушной обороне при отражении внезапных ударов средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений.

После выполнения боевых упражнений в Баренцевом море БПК "Североморск" вернулся в пункт постоянного базирования.