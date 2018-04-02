В движение "Юнармия" вступили более 250 тысяч человек

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Членами всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" уже стали более 250 тысяч человек, что говорит о его востребованности для страны, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"И эта цифра растет. И растет не потому, что мы там как-то гонимся за цифрами, а растет потому, что это крайне востребовано в нашей стране", — сказал Шойгу на селекторном совещании в понедельник.

Он сообщил, что в этом году для юнармейцев планируется открыть порядка 1,7 тысяч летних спортивно-оздоровительных лагерей патриотического воспитания. Министр обратился к главам регионов, руководителям центральных органов военного управления и командующим военных округов с просьбой учитывать интересы "Юнармии" при передаче регионам имущества Минобороны.

"Я бы хотел, чтобы вы меня услышали, наша просьба или пожелание. Мы будем передавать наше имущество, которое, естественно, не может быть в дальнейшем востребовано Вооруженными силами, с учетом появления юнармейских домов, как раньше были дома пионеров, в городах и в областях", — сказал глава Минобороны.

По его словам, Министерство обороны поддержит такие дома техникой и инструкторами.

"При передаче наших земель и нашего имущества я бы хотел, чтобы все, в том числе департамент имущественных отношений и командующие военными округами, имели это в виду", — заключил Шойгу.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе министерства обороны РФ в 2016 году.