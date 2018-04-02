Министр обороны Мавритании посетит конференцию в Москве, сообщил источник

НУАКШОТ, 2 апр — РИА Новости. Министр обороны Мавритании Джалу Мамаду Батия возглавит делегацию от своей страны на военной конференции по безопасности в Москве 4-5 апреля, сообщил РИА Новости военный источник.

"Министр встретился с военным атташе РФ Владимиром Паниным и обсудил военное сотрудничество и конференцию по безопасности и обороне в Москве. Министр подтвердил военному атташе участие Мавритании на высоком уровне на конференции в Москве", — сказал источник.