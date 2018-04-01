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Безопасность

Общевойсковые мучения. Самые странные проколы на военных маневрах

08:0001.04.2018
(обновлено: 08:02 01.04.2018)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдат армии США танцует с женщиной во время военных учений Dragoon Ride II в 160 км от Вильнюса, ЛитваСолдат армии США танцует с женщиной во время военных учений Dragoon Ride II в 160 км от Вильнюса, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Военные учения и маневры редко обходятся без накладок и нарушений техники безопасности. Если в реальном вооруженном конфликте многие инциденты могли бы привести к гибели или ранениям военнослужащих, то в мирное время, как правило, все заканчивается благополучно. Свидетельство тому — многочисленные видео в Сети о забавных казусах на учениях разных армий.

Бомбардировка внедорожниками

Регулярные учения войск НАТО в Европе постоянно сопровождаются ЧП. Армии альянса, десятилетиями не воевавшие с равным или близким по силе противником, успели порядком растерять боевые навыки. Один из примеров откровенной безответственности, граничащей с преступной халатностью, наблюдался на учениях 173-й воздушно-десантной бригады США в апреле 2016-го на базе Хохенфельс в Германии. Прославленное соединение американской "крылатой пехоты" десантировалось на ровный как стол полигон вместе с техникой. И если все парашютисты приземлились штатно, то боевым машинам повезло гораздо меньше.

Десантники, снимавшие с пригорка выброску техники, откровенно потешались, глядя, как три внедорожника "Хамви" один за другим срываются с парашютных платформ и с грохотом "втыкаются" в германскую землю. На кадрах отчетливо видно, что технику плохо закрепили на платформах. Учитывая, что стоимость каждого внедорожника — около 220 тысяч долларов, нарядом вне очереди ответственные за швартовку машин точно не отделались.

Зыбучий песок

Годом ранее на учениях НАТО отличились американские и португальские морпехи. В рамках маневров Trident Juncture, проходивших в Португалии в октябре 2015-го, сводное подразделение морской пехоты должно было лихо высадиться на песчаный берег и с ходу вступить в бой с условным противником. Однако в целом рутинный сценарий развивался совсем не так, как задумывали: против "агрессоров" восстала сама природа.

Сначала десантным катерам на воздушной подушке не удалось с первого раза "выброситься" на берег из-за сильного прибоя. Затем внедорожники "Хамви", едва спустившись с аппарелей, намертво завязли в рыхлом песке и лишь бессильно вращали колесами. Морпехи так и не смогли вытолкать машины своими силами.

Чтобы как-то сгладить "картинку" (а учения снимали португальские журналисты), командование решило ввести в бой резерв — два бронетранспортера LAV-25. Хоть и с трудом, но они все-таки выбрались с берега на возвышенность. Десантирование настолько затянулось, что в реальном бою морпехам пришлось бы нелегко.

Пляжные "аниматоры"

В еще более пикантную ситуацию 18 августа 2013 года попали российские морпехи. Десантный корабль на воздушной подушке проекта "Зубр" Балтийского флота (водоизмещение 555 тонн), поднимая винтами облака водяных брызг, "выкатился" прямо на пляж Мечниково под Калининградом. Все бы ничего, но узкая полоска песка в этот солнечный воскресный день была буквально забита отдыхающими горожанами. Местные немедленно достали телефоны и принялись снимать диковинного "гостя" на видео, восприняв это как забавный казус.

Высыпавшие из десантного отсека морпехи, напротив, радоваться не спешили: выставили вокруг корабля оцепление и отгоняли зевак, подходивших слишком близко. Позже в Минобороны пояснили, что экипаж и десант "Зубра" выполняли тактическое занятие по высадке на песчаный пляж, принадлежащий ведомству. Гражданские на обычно пустынном берегу оказались полной неожиданностью. Впрочем, морпехи все равно отработали учебно-боевую задачу по плану и ушли в море под аплодисменты благодарных зрителей.

Стрельба голосом

Бывает, что выверенный на бумаге сценарий учений рушится из-за несовершенной логистики. В начале 2013-го интернет повеселило видео военных маневров Сухопутных войск западноафриканской Республики Мали. Рослые суровые парни в камуфляже и полной армейской "сбруе" быстро выгрузились из автомобилей, рассредоточились на местности и открыли ураганный огонь по мишеням. Точнее, условно открыли.

Вместо оглушающего стрекота автоматных и пулеметных очередей, сухих хлопков снайперских винтовок и раскатистых разрывов ручных гранат над полигоном поднялся многоголосый гвалт мужских голосов: "Тра-та-та-та", "Пух-пух", "Бам-бам-бам". Нет, малийская пехота не пошла на условного противника в психическую атаку. Просто на импровизированный полигон еще не успели подвезти боеприпасы. А командир подразделения, как по-настоящему требовательный офицер, решил не давать своим солдатам расслабляться и устроил "репетицию" с той материальной частью, что была у него в наличии.

Утопить амфибию

Невозможно подсчитать, сколько на учениях во всем мире угробили военной техники. Очевидно, немало. В июне 2016-го вновь отличились американские морпехи. Они умудрились утопить на переправе через реку легкий танк-амфибию. Судя по всему, боевая машина либо была неисправной, либо, что вероятнее, экипаж не задраил люки.

ЧП снимали сами морские пехотинцы. Видно, как танк, оказавшись в воде на две трети, вдруг остановился, а затем его передняя часть медленно погрузилась в воду. Через какое-то время экипаж начал выкарабкиваться наружу. Военнослужащие до последнего "боролись за живучесть" транспортного средства, но оно окончательно скрылось под водой — и им пришлось добираться вплавь.

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