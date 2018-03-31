В учениях на Урале и в Сибири участвуют более 300 единиц техники РВСН

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Более 300 единиц военной техники РВСН, в том числе пусковые установки, участвуют в интенсивных учениях на маршрутах боевого патрулирования, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Ракетные полки соединений РВСН от Свердловской до Иркутской областей совершают интенсивные маневренные действия. Более 300 единиц военной техники, включая пусковые установки, провели маневренные действия для выполнения мероприятий на маршрутах боевого патрулирования", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в ходе учений ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения.

Противодиверсионные формирования выполняют задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов с применением противодиверсионных машин (БПДМ) "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Отрабатываются задачи и вводные с преодолением участков условного заражения местности, отмечается в сообщении.

Кроме этого, по сообщению пресс-службы, части обеспечения и охраны отрабатывают вопросы обеспечения боевого дежурства с различными сроками нахождения на полевых позициях и в полевых районах.