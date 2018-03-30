Освобожденных от службы россиян призовут в армию

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минобороны рассчитывает призвать весной в армию несколько тысяч человек, не сумевших пройти срочную военную службу по состоянию здоровья. Об этом сообщил врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС России Евгений Бурдинский.
Он напомнил, что в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий тем из них, кто не достиг 27-лентнего возраста, отслужить в армии.
"Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг", — сказал Бурдинский.
Весенний призыв
55.5%Да, отслужил
1.1%Проходил альтернативную службу
1.0%Только предстоит
16.5%У меня была/есть военная кафедра
18.5%Я непригоден к воинской службе
7.4%"Откосил"
Также глава государства распорядился уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Психологический осмотр
В этом же месяце Путин подписал другой указ, касающийся призыва на военную службу. В нем говорилось, что все срочники обязаны пройти профессиональный психологический отбор.
Цель – определить профпригодность к подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях и выработки рекомендаций по их отбору и распределению по должностям.
Магистратура — не повод для отсрочки
Накануне состоялось заседание Конституционного суда России, на котором рассматривались жалобы на подпункт "а" пункта 2 статьи 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Как отметила полномочный представитель Госдумы в КС Татьяна Касаева, гражданин, который получил право на отсрочку в связи с обучением на бакалавриате, уже реализовал свое право на нее. По ее словам, дальнейшее образование в магистратуре молодые люди вправе продолжить после прохождения военной службы.
Полномочный представитель президента России в КС Михаил Кротов в свою очередь заявил, что обучение в магистратуре зачастую является способом избежать службы по призыву. "Обучение в магистратуре не должно предполагать в принципе отсрочку", — сказал он.
В поддержку конституционности оспариваемой нормы на заседании также высказались полномочный представитель Генерального прокурора РФ в КС Татьяна Васильева и советник министра юстиции РФ Мария Мельникова. Окончательное решение по делу КС примет в серии закрытых совещаний.