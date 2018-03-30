Освобожденных от службы россиян призовут в армию

Новобранцы на плацу во время обучения строевой подготовке у военного комиссариата города Грозного перед отправкой на военную службу

Новобранцы на плацу во время обучения строевой подготовке у военного комиссариата города Грозного перед отправкой на военную службу

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минобороны рассчитывает призвать весной в армию несколько тысяч человек, не сумевших пройти срочную военную службу по состоянию здоровья. Об этом сообщил врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС России Евгений Бурдинский.

Он напомнил, что в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий тем из них, кто не достиг 27-лентнего возраста, отслужить в армии.

"Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг", — сказал Бурдинский.

Весенний призыв

Вы проходили срочную службу? Да, отслужил

Проходил альтернативную службу

Только предстоит

У меня была/есть военная кафедра

Я непригоден к воинской службе

"Откосил" Результаты 55.5% Да, отслужил

1.1% Проходил альтернативную службу

1.0% Только предстоит

16.5% У меня была/есть военная кафедра

18.5% Я непригоден к воинской службе

7.4% "Откосил" Все опросы Голосовать

В пятницу был опубликован другой указ Владимира Путина. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 128 тысяч человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее — весной 2017-го в войска направили 142 тысячи новобранцев.

Также глава государства распорядился уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Психологический осмотр

В этом же месяце Путин подписал другой указ, касающийся призыва на военную службу. В нем говорилось, что все срочники обязаны пройти профессиональный психологический отбор.

Цель – определить профпригодность к подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях и выработки рекомендаций по их отбору и распределению по должностям.

Магистратура — не повод для отсрочки

Накануне состоялось заседание Конституционного суда России, на котором рассматривались жалобы на подпункт "а" пункта 2 статьи 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно оспариваемой норме, право на отсрочку от призыва на военную службу предоставляется для получения высшего образования только один раз, что не позволяет обладателям диплома бакалавра получить право на отсрочку для обучения в магистратуре.

Как отметила полномочный представитель Госдумы в КС Татьяна Касаева, гражданин, который получил право на отсрочку в связи с обучением на бакалавриате, уже реализовал свое право на нее. По ее словам, дальнейшее образование в магистратуре молодые люди вправе продолжить после прохождения военной службы.

Полномочный представитель президента России в КС Михаил Кротов в свою очередь заявил, что обучение в магистратуре зачастую является способом избежать службы по призыву. "Обучение в магистратуре не должно предполагать в принципе отсрочку", — сказал он.

В поддержку конституционности оспариваемой нормы на заседании также высказались полномочный представитель Генерального прокурора РФ в КС Татьяна Васильева и советник министра юстиции РФ Мария Мельникова. Окончательное решение по делу КС примет в серии закрытых совещаний.