Десантники на учениях под Рязанью уничтожили бронетехнику "противника"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Подразделения тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России в ходе заключительной фазы учений в Рязанской области огнем артиллерийских систем 2С9 "Нона", боевых машин десанта БМД-4М уничтожили всю бронетехнику условного противника и остановили его наступление, сообщил в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Сегодня в ходе заключительной фазы дивизионного командно-штабного учения ВДВ с подразделениями тульского соединения широко применялась самоходная артиллерия и БМД-4М. Новейшие боевые машины, обладающие огромной огневой мощью, и самоходная артиллерия 2С9, проведя несколько массированных огневых воздействий на резервы условного противника, вынудили его отказаться от дальнейших наступательных и диверсионных действий", — говорится в сообщении.
При нанесении огневого удара по условному неприятелю, выполнявшему скрытый маневр во фланг основных сил десанта, "парашютно-десантный батальон на БМД-4М, поддерживаемый огнем артиллерийских орудий "Нона", остановил его продвижение вглубь района действий дивизии, точным огнем уничтожил всю его бронированную и высокопроходимую боевую и специальную технику".
Командно-штабные учения носят плановый характер, они проводятся в преддверии контрольной проверки ВДВ России за зимний период обучения.