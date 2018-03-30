Десантники на учениях под Рязанью уничтожили бронетехнику "противника"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Подразделения тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России в ходе заключительной фазы учений в Рязанской области огнем артиллерийских систем 2С9 "Нона", боевых машин десанта БМД-4М уничтожили всю бронетехнику условного противника и остановили его наступление, сообщил в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Масштабные учения ВДВ РФ проводятся под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова с 26 по 30 марта в Рязанской, Тульской и Московской областях. В них задействованы более 2 тысяч военнослужащих, 200 единиц военной техники, а также около 30 самолетов и вертолетов ВКС России, ВВС и ПВО Западного военного округа. В ходе маневров апробируются новые формы и способы применения подразделений 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ.

"Сегодня в ходе заключительной фазы дивизионного командно-штабного учения ВДВ с подразделениями тульского соединения широко применялась самоходная артиллерия и БМД-4М. Новейшие боевые машины, обладающие огромной огневой мощью, и самоходная артиллерия 2С9, проведя несколько массированных огневых воздействий на резервы условного противника, вынудили его отказаться от дальнейших наступательных и диверсионных действий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "БМД-4М и самоходно-артиллерийские орудия 2С9 "Нона" применялись на полигонах Дубровичи и Сельцы в Рязанской области, огневое поражение условному противнику наносилось в течение суток, днем и ночью".

При нанесении огневого удара по условному неприятелю, выполнявшему скрытый маневр во фланг основных сил десанта, "парашютно-десантный батальон на БМД-4М, поддерживаемый огнем артиллерийских орудий "Нона", остановил его продвижение вглубь района действий дивизии, точным огнем уничтожил всю его бронированную и высокопроходимую боевую и специальную технику".

Командно-штабные учения носят плановый характер, они проводятся в преддверии контрольной проверки ВДВ России за зимний период обучения.