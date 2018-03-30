В Крыму рассказали о выполнении гособоронзаказов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Предприятия оборонного комплекса Крыма выполняют государственные контракты на сумму порядка 22 миллиардов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов
Сегодня на керченском судостроительном заводе "Залив" ведётся строительство девяти судов, срок сдачи которых запланирован в текущем и следующем году, всего на мощностях предприятия отремонтировано около 20 судов, сказал Аксенов. В техническое перевооружение завода вложено более 2 миллиардов рублей.
Феодосийский завод "Море" сейчас строит три малых ракетных корабля проекта 22800, ведутся работы по строительству рейдового водолазного катера, подписан меморандум с Черноморской рыбодобывающей компанией, который предусматривает проектирование и строительство 10 рыболовецких судов водоизмещением до тысячи тонн в период с 2018 по 2023 год, отметил глава республики.
Аксенов добавил, что сейчас обсуждается вопрос по размещению на предприятиях республики заказов в интересах развития Арктики.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>