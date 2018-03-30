В Крыму рассказали о выполнении гособоронзаказов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Предприятия оборонного комплекса Крыма выполняют государственные контракты на сумму порядка 22 миллиардов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов

"В общей сложности предприятиями оборонно-промышленного комплекса (Крыма) выполняются государственные контракты на сумму порядка 22 миллиардов рублей", — сказал Аксенов.

Сегодня на керченском судостроительном заводе "Залив" ведётся строительство девяти судов, срок сдачи которых запланирован в текущем и следующем году, всего на мощностях предприятия отремонтировано около 20 судов, сказал Аксенов. В техническое перевооружение завода вложено более 2 миллиардов рублей.

Феодосийский завод "Море" сейчас строит три малых ракетных корабля проекта 22800, ведутся работы по строительству рейдового водолазного катера, подписан меморандум с Черноморской рыбодобывающей компанией, который предусматривает проектирование и строительство 10 рыболовецких судов водоизмещением до тысячи тонн в период с 2018 по 2023 год, отметил глава республики.

Аксенов добавил, что сейчас обсуждается вопрос по размещению на предприятиях республики заказов в интересах развития Арктики.

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