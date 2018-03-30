Мотострелки ВВО вытеснили "неприятеля" с Сахалина

ХАБАРОВСК, 30 мар — РИА Новости. Учения мотострелковых подразделений Восточного военного округа (ВВО) прошли на Сахалине и в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба округа в пятницу.

Как уточняет пресс-служба, в обоих учениях участвовали более 1,2 тысячи военнослужащих и более 250 единиц различной техники.

"На Сахалине прошли двусторонние учения мотострелковых подразделений, где военнослужащие поочередно отрабатывали оборону и наступление. Они отработали различные тактические приемы по блокированию продвижения войск условного противника и их вытеснение к береговой линии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этапе боевой стрельбы при огневой поддержке танковых подразделений военнослужащие из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов РПГ-7В поразили мишени, имитирующие живую силу и легкобронированную технику условного противника. Всего было привлечено более 200 человек и около 50 единиц вооружения и техники, в том числе танки Т-72Б.

В это же время в ЕАО более 1 тысячи военнослужащих мотострелковых подразделений ВВО обманными действиями остановили наступление "противника".

"Особенностью учения стало многократное маневрирование и проведение обманных маневров против условного противника при ведении оборонительного боя. Мотострелковая рота, усиленная подразделением разведки, провела маневренные действия, завязывая с условным противником бой с дальнейшим отступлением на более выгодные позиции. В интересах мотострелковых подразделений действовал расчет БЛА "Тахион", который выполнял разведку и корректировку артиллерии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этапе боевой стрельбы военнослужащие успешно поразили превосходящего "противника", применив тактические методы, основанные на опыте современных военных конфликтов.

В учении было задействовано более 1 тысячи военнослужащих и около 200 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, самоходные гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Град", минометы "Сани".