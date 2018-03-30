Минобороны опубликовало видео запуска ракеты-носителя "Союз"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео запуска ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В" с космическим аппаратом военного ведомства.

На кадрах ролика продолжительностью 1 минута 35 секунд, опубликованных Минобороны РФ в соцсетях, показана подготовка ракеты к старту, ее транспортировка и запуск с космодрома.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1В" стартовала 29 марта, в 20.38 (мск) с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области и успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат Минобороны России.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1В" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме, отметили в Минобороны.