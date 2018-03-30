Корабли Тихоокеанского флота провели ракетные и артиллерийские стрельбы

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) на морских полигонах на Камчатке и в Приморье провели ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"В заливе Петра Великого в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" в обеспечении морского буксира "МБ-93" провел серию артиллерийских стрельб по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Также БПК произвел пуск по надводной мишени зенитной ракеты комплекса самообороны "Кинжал", — сказал Воскресенский.

ПО его словам, сегодня же артиллерийские стрельбы по щиту провели ракетные катера "Р-29" и "Р-266".

У побережья Камчатки стрельбы по морским и воздушным целям провел малый ракетный корабль "Мороз". Комендоры корабля огнем зенитной артиллерии уничтожили макет плавающей мины. Также корабль запустил ракеты зенитно-ракетного комплекса "Оса" по воздушной и по морской мишеням.

В учениях участвовали противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38Н морской авиации ТОФ.