В Свердловской области проходят учения РВСН

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Инженерные подразделения Тагильского ракетного соединения РВСН на учениях в Свердловской области обезвредили учебные мины на пути движения колонны ПГРК "Ярс", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе командно-штабного учения РВСН, проходящего в Свердловской области, инженерные подразделения Тагильского ракетного соединения обнаружили и разминировали учебные мины на маршрутах движения колонны ПГРК "Ярс". Минирование дорог осуществлялось группами обозначения, имитирующими диверсионно-разведывательные формирования, с использованием средств дистанционного минирования", — говорится в сообщении.

Как отмечается, для срыва маневра частей и подразделений обеспечения "диверсанты" уничтожили искусственное дорожное сооружение, участок протяженностью 200 метров. Для дальнейшего прохождения колонны частей и подразделений обеспечения и охраны военные инженеры оборудовали обходной маршрут протяженностью 1,2 тысячи метров, и подразделения обеспечения прибыли в полевой район в установленное время. Для решения данной задачи привлекалась инженерно-геологическая лаборатория ракетного соединения.

По данным ведомства, на подступах к полевым позициям были обнаружены условные диверсанты. По решению командира дивизии, для ее локализации, а также дальнейшего прикрытия диверсионно-опасных направлений, было спланировано использовать подвижный отряд заграждения соединения с применением универсальных минных заградителей. Подвижный отряд заграждения провел ускоренное минирование местности противопехотными минами кассетного снаряжения, установив минное поле протяженностью около 1,8 тысячи метров.

Сообщается, что военными в позиционных районах наращивается инженерное оборудование и маскировка мест расположения частей и подразделений.