В Приморье договорились с Южной Кореей о ремонте российских самолетов

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Авиаремонтный завод в Приморье договорился с Южной Кореей о ремонте эксплуатируемых там российских самолетов, сообщает администрация края.

Врио губернатора края Андрея Тарасенко побывал на 322-м Авиационном ремонтном заводе и пообщался там с управляющим директором предприятия Александром Шпаковым.

"Сейчас мы активно наращиваем производство: договорились с Южной Кореей о ремонте российских самолетов, эксплуатируемых в этой стране. Совместно с владивостокским филиалом Дубненского машиностроительного завода планируем выпускать детали для фотоаппаратов, используемых в самолетах. Также работаем над созданием центра лазерных технологий, но нам нужна федеральная поддержка", – рассказал Шпаков.

Тарасенко поручил проработать вопрос о включении мероприятий по созданию центра лазерных технологий в федеральную целевую программу и направить обращение в Минпромторг РФ. Также врио губернатора поручил руководству завода изучить возможность открытия на базе ОАО "322 АРЗ" сборки поршневых двигателей для судов гражданской малой авиации.

Завод является ведущим предприятием по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации в ДФО. Здесь ремонтируют авиатехнику третьего и четвертого поколения: самолеты Су-24 (МР),Су-17 (Су-22), Су-25 (УБ), Су-27 (УБ), вертолеты Ми-8,Ка-27ПС (ПЛ), Ка-29, Ка-32, а также самолеты легкомоторной авиации Ан-2, Як-52.